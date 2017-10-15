Тарпищев: перепады в игре Шараповой ещё есть, но они становятся всё меньше

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями по поводу победы Марии Шараповой на соревнованиях в Тяньцзине и ожиданиями от её выступления на «ВТБ Кубке Кремля».



«Несомненно, титул, который Мария Шарапова завоевала в Тяньцзине, очень важен психологически для внутреннего подъёма, потому что выигрыш турниров всегда даёт уверенность в собственных силах. Что касается качества игры, то сегодня Мария лучше подавала, и мы увидели фантастическую мобилизацию нервной системы. Большое количество матчей Шарапова выигрывает именно за счёт своего характера. Перепады в игре ещё, конечно, есть, но с каждым разом они становятся меньше и меньше. Неслучайно она прошла весь турнир, не проиграв ни одного сета. Так что выступление в Тяньцзине скажется на ней с большим знаком плюс.



Я немножко боялся матча с Пэн Шуай, но Маша задавила её темпом и сыграла очень надёжно. В таких турнирах сложно делать прогнозы, потому что состав очень разношёрстный. Первые два круга в этот раз у Марии были щадящие, чего не было в предыдущем турнире в Китае. Выигрывая легко, она набирала форму, что свойственно сеяным игрокам, которые в первых кругах не попадают на сильных. Методически всё правильно сложилось. В Пекине она сыграла два тяжелейших матча, и на Халеп по дням восстановления её уже не хватило. Поэтому я считаю, что турнир в Тяньцзине сложился для Марии крайне удачно, форму она набирала по ходу соревнований.



Самый тяжёлый вопрос — что ожидать теперь от Маши на „ВТБ Кубке Кремля“. Первый матч — очень тяжёлый, и Маша будет играть днём, чтобы не получилось так, что она сыграет ночью по китайскому времени. С этой позиции трудно прогнозировать, как она будет восстанавливаться с этой перестройкой. Времени для отдыха нет. Тот самый случай, когда нет проходных соперниц и нет времени методично вработаться. Прогнозировать что-либо очень сложно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации, выиграв в Тяньцзине