Дмитриева: самое главное, что победа даст Шараповой заряд хорошего настроения

Известный телекомментатор и советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала победу Марии Шараповой на соревнованиях в Тяньцзине и поделилась ожиданиями от её выступления на «ВТБ Кубке Кремля».



«Безусловно, всякий выигрыш турнира — это хорошее настроение и дополнительная уверенность. Мария Шарапова — опытный игрок, и она отдаёт себе отчёт в том, сильный это был турнир или нет. Но всякая победа эмоционально подстёгивает, и самое главное, что она получила заряд хорошего настроения.



Что касается качества игры, то его пока трудно комментировать, потому что Маша пока вообще играет неровно. Эта неровность в игре очень заметна. Хотя в решающий момент она умеет контролировать свои действия. Она доказала это сегодня, когда проигрывала 1:4 в первом сете и 1:5 во втором, когда был сетбол у соперницы. Когда было необходимо играть точно, она это делала. Это ей и помогло. Некую стабильность она ищет, и в решающие моменты ей это удаётся.



Трудно делать прогнозы на выступление Марии на „ВТБ Кубке Кремля“. Это перелёт, другое покрытие. Важно, как она будет себя чувствовать. Появится новый элемент возбудителя — в Москве всегда хочется показать себя. Это будет её нервировать. Нужно будет просто наблюдать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации, выиграв в Тяньцзине