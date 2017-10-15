Дзаламидзе и Кнолль уступили Бертенс и Ларссон в финале турнира в Линце

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолль проиграли первым сеяным, голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон, в финале турнира в Линце — 6:3, 3:6, [4:10].



Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Дзаламидзе и Кнолль ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и использовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Бертенс и Ларссон три эйса, три двойные и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Для Бертенс и Ларссон это третий совместный титул в сезоне и восьмой в карьере. Благодаря этой победе теннисистки приблизились к завоеванию последней свободной путёвки на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Они находятся на 11-й строчке, но опережающая их с двумя напарницами Андреа Главачкова сыграет, разумеется, только с одной из них — Тимей Бабош, а Бетани Маттек-Сэндс с Люси Шафаржовой и Люция Градецка с Катержиной Синяковой не выступят на турнире из-за травм.