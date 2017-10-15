Каменская победила Блинкову и сыграет с Моновой в финале квалификации в Москве

Россиянка Виктория Каменская вышла в финальный раунд квалификации «ВТБ Кубка Кремля», неожиданно обыграв свою соотечественницу Анну Блинкову (5) в двух партиях — 6:1, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Каменская выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из 17. На счету Блинковой три подачи навылет, восемь двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.



За выход в основную сетку Каменская поспорит с ещё одной россиянкой — Полиной Моновой.



Также в финал квалификации вышли австралийка Арина Родионова (2), обыгравшая украинку Ольгу Савчук (6:2, 6:4), и эстонка Кайя Канепи (1), которая разгромила сербку Ивану Йорович — 6:2, 6:0. Родионова сыграет с белоруской Верой Лапко, а Канепи — либо с россиянкой Алисой Клейбановой, либо с американкой Бернардой Перой.

Квалификацию «ВТБ Кубка Кремля» пройдут как минимум две россиянки