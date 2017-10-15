Донской: специально к рождению ребёнка не готовлюсь, хотя что-то почитал про это

Россиянин Евгений Донской, который сыграет с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля», рассказал, как готовится к скорому рождению ребёнка.



«Как готовлюсь к тому, что скоро стану папой? Специально особо не готовлюсь — читал что-то на эту тему, но в основном просто из интереса. А так больше жена готовится, выбирает что-то. В целом всё стандартно. К тому же невозможно заранее предугадать всё, что будет. Но все ведь через это проходили, все справлялись.



Я спрашивал у Михаила Южного, как на него влияло рождение детей — ещё до того, как моя жена забеременела, когда просто думал об этом. Он сказал, что никогда не угадаешь. Когда у него родился первый ребёнок, он вышел в четвертьфинал Уимблдона, показав там свой лучший результат. Так что он мне сказал, чтобы я не боялся.



Окажет ли это положительное влияние на мои результаты? Всё зависит от того, как к этому отнесёшься. Это не значит, что после рождения ребёнка у меня будет лучший сезон в карьере. В любом случае тут больше вопрос в моём психологическом состоянии. Надеюсь, всё будет хорошо», — передаёт слова Донского с пресс-конференции «Активный гражданин» корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Шахов.