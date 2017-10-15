Стрыцова завоевала первый титул в 2017 году, обыграв Рыбарикову в Линце

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова стала победительницей турнира в Линце. В финальном матче вторая сеяная Стрыцова в двух сетах обыграла первую ракетку соревнований Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 27 минут. Стрыцова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Рыбариковой 1 эйс и 1 брейк. Стрыцова в 4-й раз обыграла Рыбарикову в пяти проведённых матчах.

26-я ракетка мира Стрыцова завоевала второй титул в карьере, первый – в 2017 году.