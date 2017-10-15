Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел выйти в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля». В финальном раунде квалификации пятый сеяный Ватутин в двух сетах уступил четвёртой ракетке квалификации Юки Бхамбри из Индии со счётом 5:7, 4:6. Матч продолжался 1 час 27 минут. Ватутин 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Бхамбри 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 4 брейка.

Помимо теннисиста из Индии в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля» вышли чех Лукаш Росол (6), Мирза Басич из Боснии и Герцеговины (7) и серб Филип Крайинович (1).