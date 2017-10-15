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Шарапова: нужно ценить победы и никогда не принимать их как должное

15 октября 2017, воскресенье. 19:55 Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою победу на турнире в Тяньцзине – первую за 2,5 года, из которых 15 месяцев она была дисквалифицирована.

«Это особый титул, особая победа. Уже пару лет я не держала в руках победный трофей. Это прекрасное чувство и результат работы моей команды.

Когда я начинала играть на этом турнире, было очень холодно и совсем не много зрителей, а сейчас в финале – полный стадион, поддерживающий игроков с таким энтузиазмом и энергией. Победитель тот, кто выигрывает последнее очко, расставляет всё по своим местам. Нужно ценить такие моменты и никогда не принимать их как должное.

Я с нетерпением жду следующую неделю, когда сыграю в своей стране последний турнир года. Выходить на корт после завоевания титула уже многое значит, но я хочу закончить год победно. Хотя это всё так стремительно. Не помню, когда последний раз играла на трёх турнирах подряд. Я приложу все усилия, ведь у меня так много замечательных поклонников», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации, выиграв в Тяньцзине
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
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