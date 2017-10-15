Павлюченкова завоевала третий титул в сезоне, выиграв турнир в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Гонконге. В финальном матче 6-я сеяная Павлюченкова в трёх сетах обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову, получившую от организаторов седьмой номер посева, со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 11 минут. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Гавриловой 7 эйсов, 11 ошибок на подаче и 8 брейков. Павлюченкова сравняла счёт в личном противостоянии с Гавриловой – 1-1.

Для Павлюченковой титул стал 11-м в карьере и третьим в сезоне-2017. Впервые в карьере Павлюченкова завоевала три титула за один сезон.