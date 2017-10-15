Победа Федерера над Надалем в финале «Мастерса» в Шанхае — в видеообзоре

Швейцарец Роджер Федерер (2) стал чемпионом «Мастерс 1000» в Шанхае, за 1 час 12 минут обыграв испанца Рафаэля Надаля (1) в двух партиях со счётом 6:4, 6:3.

Для Роджера это четвёртая победа над Рафаэлем за четыре матча в нынешнем сезоне. Ранее он побеждал Надаля в финале Australian Open, в 4-м круге «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе и в финале Майами. Всего это пятая подряд победа Федерера над Надалем. По личным встречам Рафаэль теперь ведёт со счётом 23-15.

Видеообзор финала Федерер – Надаль можно посмотреть на «Чемпионате».