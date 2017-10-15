Федерер: самое лучшее в своей игре я приберёг напоследок

Швейцарец Роджер Федерер (2) прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (1) в финале турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (6:4, 6:3).

«Перед матчем я вообще не нервничал, что было приятно. У меня был очень чёткий план на игру. Я начал очень хорошо и ещё больше успокоился. Хотя, конечно, я всегда помню, что Рафа может в любой момент вернуться в игру, найти свои удары, выбрать правильную позицию. Но у меня был чётий план, и я понимал, что хорошо играл всю неделю, без нервов. Принимал я хорошо с самого первого матча, а подача постепенно становилась лучше. Думаю, что самое лучшее в своей игре я приберёг напоследок – несколько хороших розыгрышей против Дель Потро и два сета финала. Так бывает, когда приезжаешь на турнир заранее. Не всегда получается так сделать, но в этот раз у меня было шесть дней на подготовку к первому матчу», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.