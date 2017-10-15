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Шарапова: лечу на Родину, жду всех на Кубке Кремля

15 октября 2017, воскресенье. 22:47 Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова, завоевавшая свой первый титул за 2,5 года, выиграв турнир в Тяньцзине (Китай), перед вылетом в Россию для участия в «ВТБ Кубке Кремля» записала видеообращение, в котором по-русски пригласила болельщиков на матчи московского турнира. Своё сообщение в «Твиттере» Шарапова озаглавила словами «Лечу на Родину».

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с нетерпением, большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех вас там жду», — сказала Шарапова.

Видео доступно на официальной странице Марии Шараповой в «Твиттере».

Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации, выиграв в Тяньцзине
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Кубок Кремля
Новости. Теннис
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