Шарапова: лечу на Родину, жду всех на Кубке Кремля

Российская теннисистка Мария Шарапова, завоевавшая свой первый титул за 2,5 года, выиграв турнир в Тяньцзине (Китай), перед вылетом в Россию для участия в «ВТБ Кубке Кремля» записала видеообращение, в котором по-русски пригласила болельщиков на матчи московского турнира. Своё сообщение в «Твиттере» Шарапова озаглавила словами «Лечу на Родину».

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с нетерпением, большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех вас там жду», — сказала Шарапова.

Видео доступно на официальной странице Марии Шараповой в «Твиттере».