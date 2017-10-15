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Клейбанова: игра перед нашими зрителями даёт очень много положительных эмоций

15 октября 2017, воскресенье. 23:01 Теннис

Российская теннисистка Алиса Клейбанова (WC) рассказала о победе над американкой Бернардой Перой во втором раунде квалификации «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 6:4, 6:2. Матч прошёл на первом корте, который был заполнен зрителями практически до отказа.

«На самом деле я ещё вчера заметила, потому что обычно на квалификации мало народу. Очень приятно, что было столько людей. Рада этой возможности сыграть на турнире благодаря «уайлд кард», огромное спасибо организаторам за это. Приятно, что уже удалось сыграть и на центральном корте, и на первом. Игра перед нашими зрителями даёт очень много положительных эмоций», — сказала Клейбанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Шаховым.

В финальном раунде квалификации Клейбановой предстоит сыграть против эстонки Кайи Канепи (1), которая также не так давно восстановилась после тяжёлой болезни.

«Я даже не помню, сколько раз мы с ней играли, но это давно было. Она соперник очень непростой, конечно, как в принципе и все здесь. Мне надо готовиться к каждому матчу, выходить и показывать лучшее, на что я способна. Я ничего от себя не ожидаю, потому что и так достаточно напряжения в каждой игре. В любом матче я просто стараюсь бороться за каждое очко, хвататься за каждую возможность, которую мне даёт соперница», — сказала Клейбанова.

Клейбанова вышла в финал квалификации «ВТБ Кубка Кремля»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алиса Клейбанова Кубок Кремля
Новости. Теннис
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