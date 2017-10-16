Стрыцова: в некоторых моментах я была на шаг впереди Рыбариковой

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова поделилась эмоциями от победы в финале турнира в Линце над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:4, 6:1.

«Я очень счастлива. Это мой второй титул в карьере. Это очень приятно. Возможно, завтра у меня появятся какие-то мысли по этому поводу, но сейчас я очень устала и очень счастлива.

Я знаю, что у нас с Рыбариковой были тяжёлые матчи, особенно три недели назад в Токио. Понимала, что это будет непростой матч, ведь мы играем в схожей манере. Мы любим идти с подачи вперёд, много играем у сетки. Сегодня я чувствовала, что мы были примерно на одном уровне, но в некоторых моментах я была на шаг впереди", — приводит слова Стрыцовой официальный сайт WTA.