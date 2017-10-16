Удар А. Радваньской на турнире в Ухане признан лучшим по итогам сентября

Удар польской теннисистки Агнешки Радваньской, выполненный в поединке второго раунда турнира в Ухане с представительницей Германии Юлией Гёргес, признан лучшим по итогам сентября, сообщает официальный сайт WTA-тура. Уроженка Кракова в этой встрече одержала победу со счётом 7:5, 7:5.



На награду за лучший удар также претендовали Мария Саккари (Греция), Луксика Кумкхум (Таиланд), Анжелика Кербер (Германия), Доминика Цибулкова (Словакия).



Видео удара Агнешки Радваньской доступно на официальном сайте тура.