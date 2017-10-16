Шарапова прилетела в Москву для участия в «ВТБ Кубке Кремля»

Пятикратная победительница соревнований «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова 16 октября прибыла в Москву для участия в «ВТБ Кубке Кремля».

«Ранним утром Мария Шарапова прилетела в Москву, где планирует сегодня приступить к тренировкам», — сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Фото доступно в «твиттере» «ВТБ Кубка Кремля».

В первом круге «ВТБ Кубка Кремля» уроженка Нягани, накануне ставшая победительницей турнира в Тяньцзине, сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.