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Шарапова прилетела в Москву для участия в «ВТБ Кубке Кремля»

16 октября 2017, понедельник. 09:11 Теннис

Пятикратная победительница соревнований «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова 16 октября прибыла в Москву для участия в «ВТБ Кубке Кремля».

«Ранним утром Мария Шарапова прилетела в Москву, где планирует сегодня приступить к тренировкам», — сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Фото доступно в «твиттере» «ВТБ Кубка Кремля».

В первом круге «ВТБ Кубка Кремля» уроженка Нягани, накануне ставшая победительницей турнира в Тяньцзине, сыграет с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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