Пирс: мы с Континеном научились лучше играть в больших матчах

Австралийский теннисист Джон Пирс поделился впечатлениями после завоевания титула на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае в парном разряде. В финале он в дуэте с финном Хенри Континеном победил бразильца Марсело Мело и поляка Лукаша Кубота со счётом 6:4, 6:2.

«Думаю, мы с Хенри научились лучше и стабильнее играть в больших матчах на крупнейших турнирах. В нынешнем сезоне нам это удаётся гораздо лучше, и это здорово. Важно продолжать делать это до конца сезона», — приводит слова Пирса официальный сайт тура.