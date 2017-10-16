Лапко: понятно, что буду проигрывать мячи, геймы, главное — сеты не проиграть

Белорусская теннисистка Вера Лапко поделилась впечатлениями после победы над болгаркой Викторией Томовой в квалификации «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 6:1, 6:2.

«Я рада, что выиграла. Когда счёт был 3:0, я подумала, что не отдала ещё ни одного гейма на этом турнире. Потом счёт стал 4:0, я про себя думаю: хорошо, давай по старой схеме. Счёт 4:1 — немного расстроилась, но это было секундное настроение. Понятно, что буду проигрывать мячи, геймы — это нормально, главное сеты не проиграть», — сказала Лапко после матча представителям пресс-службы Федерации тенниса Беларуси.