Кузнецова: на «ВТБ Кубке Кремля» буду болеть за Рублёва и наших девчонок

Россиянка Светлана Кузнецова, принявшая решение сняться с «ВТБ Кубка Кремля» из-за травмы кисти, оценила своё состояние и рассказала, кого поддержит на московском турнире.

«Прохожу восстановление, каждый день езжу на физиотерапию в Новогорск, надеюсь, что в скором времени смогу играть. Правда, уже две недели хожу по докторам, рассылаю снимки, жду новостей, все говорят разное, это очень сложно, никогда с этим не сталкивалась. Нужно принять правильное решение.

На “ВТБ Кубке Кремля” буду болеть за Андрея Рублёва и наших девчонок», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт соревнований.