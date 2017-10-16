Донской: после завершения карьеры буду чаще играть в футбол

Россиянин Евгений Донской рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры. В первом круге «ВТБ Кубка Кремля» он сыграет с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой.

«После завершения карьеры у меня очень много намечено. Мы с друзьями решили, что поедем в Исландию или в Шотландию, но не в отель, а с палатками, потому что там есть какие-то невероятно красивые места. У нас друзья ездили, мы смотрели фотографии и восторгались. Сейчас столько всего много интересного, например можно на истребителе полетать. Опять же в футбол буду чаще играть», — цитирует Донского пресс-служба «ВТБ Кубка Кремля».