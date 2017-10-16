Монфис сыграет на турнире в Париже

Французский теннисист Гаэль Монфис, продолжающий восстанавливаться после травмы колена, из-за которой был вынужден сняться по ходу матча четвёртого круга US Open против бельгийца Давида Гоффена, примет участие в турнире в Париже. Соревнования стартуют 30 октября.

«Гаэль вернулся на корт после травмы. Его цель — принять участие в одном-двух турнирах, чтобы вновь найти свой уровень игры и постараться попасть в состав сборной на финал Кубка Дэвиса в Лилле.

До этого Гаэль сыграет в Париже, на турнире, который он пропустил в прошлом году. С этими соревнованиями у него связаны очень хорошие воспоминания, так как он дважды играл там в финале», — цитирует тренера Монфиса Микаэля Тильстрёма официальный «твиттер» Гаэля.