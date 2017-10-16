Рыбакина победила Кудрявцеву в финале квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Российская теннисистка Елена Рыбакина (WC) вышла в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля». В финале квалификации она в двух партиях обыграла свою соотечественницу Аллу Кудрявцеву со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 53 минуты. Елена дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и ни одного брейка.

Имя первой соперницы Рыбакиной в основной сетке соревнований в Москве станет известно позже. Турнир завершится 22 октября.