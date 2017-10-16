Села победил Чорича на старте «ВТБ Кубка Кремля»

Израильский теннисист Дуди Села вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», в двух партиях обыграв представителя Хорватии Борну Чорича (9) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Дуди дважды подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Села поспорит с победителем противостояния Евгений Донской (Россия, LD) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия). Турнир завершится 22 октября.

