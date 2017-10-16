Монова обыграла Каменскую в финале квалификации «ВТБ Кубка Кремля»

Российская теннисистка Полина Монова пробилась в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля». В финальном раунде квалификации она в двух партиях обыграла свою соотечественницу Викторию Каменскую со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Полина совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

Имя первой соперницы Моновой в основной сетке соревнований в Москве станет известно позже. Турнир завершится 22 октября.