Рыбакина: даже не верится, что я вышла в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянка Елена Рыбакина поделилась впечатлениями после выхода в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля». В финале квалификации она в двух партиях обыграла свою соотечественницу Аллу Кудрявцеву со счётом 6:2, 6:3.

«Я чувствую себя намного уверенней. На первых матчах у меня не очень получался приём, но сейчас я наладила свою игру и надеюсь, что мои следующие выступления будут ещё удачней. Сегодня моя соперница играла активно и старалась выиграть розыгрыш за пару ударов, мне приходилось подстраиваться. Я вышла в основную сетку, даже не верится!» — цитирует Рыбакину пресс-служба турнира.