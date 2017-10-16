Синякова отдала всего два гейма Векич на старте «ВТБ Кубка Кремля»

Чешская теннисистка Катержина Синякова вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля», в двух партиях разгромив представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность поединка составила 49 минут. Катержина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Синякова поспорит с победительницей противостояния Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — Дарья Касаткина (Россия). Турнир завершится 22 октября.