Вандевей: я никогда не играла турниры в помещении, да ещё и в Европе

Американская теннисистка Коко Вандевей, посеянная на «ВТБ Кубке Кремля» под вторым номером, рассказала об ожиданиях от турнира. Её первой соперницей будет победительница матча Кристина Макхэйл (США) — Леся Цуренко (Украина).

«Много всего неожиданного может случиться в жизни. На самом деле я никогда не играла турниры в помещении, да ещё и в Европе. Посмотрим, как моя игра подходит под эти условия.

Я играла с Макхэйл очень много раз, а вот с Цуренко ещё ни разу, так что, может быть, стоит попробовать что-то новое», — ответила Вандевей на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.