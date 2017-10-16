Села: нам с Чоричем не удалось показать свой лучший уровень игры

Израильтянин Дуди Села поделился впечатлениями после победы над хорватом Борной Чоричем в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 6:3, 6:2.

«Мне кажется, что нам сегодня обоим не удалось показать свой лучший уровень игры. Мы не очень хорошо стартовали, но в ключевые моменты первого сета я сыграл удачнее. Во втором сете я действовал стабильнее, а он ошибался на брейк-пойнтах. Надеюсь, в следующем круге смогу выступить лучше, отскок мяча на этих кортах низкий, что мне нравится», — цитирует Селу пресс-служба турнира.