Веснина: я попросила «уайлд-кард» на турнир в Гонконге, так как забыла заявиться

Российская теннисистка Елена Веснина ответила на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова о том, почему она попросила «уайлд-кард» на турнир в Гонконге, хотя обычно всё планирует заранее. В первом круге олимпийская чемпионка проиграла Луксике Кумкхум из Таиланда со счётом 3:6, 4:6.

«Так получилось, что я забыла заявиться на этот турнир. На самом деле (смеётся). Так получилось, и организаторы предоставили мне «уайлд-кард». Этот турнир уже был запланирован в моём календаре, уже договорилась с организаторами турнира, что я приеду, были распланированы какие-то обязательства, но я забыла заявиться», — сказала Веснина.