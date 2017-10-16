Контавейт разгромила Чепелову на старте турнира в Люксембурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (3) вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух партиях разгромив представительницу Словакии Яну Чепелову со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Анетт 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Люксембурге Контавейт поспорит либо с представительницей Великобритании Хитер Уотсон, либо с победительницей квалификации.