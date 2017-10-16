Донской и Кузнецов победили Кравчука и Рублёва на «ВТБ Кубок Кремля»

Российские теннисисты Евгений Донской и Андрей Кузнецов вышли в четвертьфинал «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли своих соотечественников Константина Кравчука и Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

За выход в полуфинал соревнований в Москве Донской и Кузнецов поспорят с победителями матча Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) / Паоло Лоренци (Италия) — Джеймс Керретани (США) / Марк Полманс (Австралия, 4).