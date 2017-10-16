Мертенс разгромила Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Люксембурга

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (5) вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух партиях разгромив представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность поединка составила 55 минут. Элисе 5 раз подала навылет и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Люксембурге Мертенс поспорит с победительницей противостояния Лара Арруабаррена (Испания) — Мэдисон Бренгл (США). Турнир завершится 22 октября.