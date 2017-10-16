Из-за Шараповой на «ВТБ Кубок Кремля» изменили акцию «Первые дни бесплатно»

В связи с проведением матча Марии Шараповой во вторник, 17 октября, пресс-служба «ВТБ Кубок Кремля» сообщает об изменениях в регламенте акции «Первые дни бесплатно». Количество билетов, предоставляемых 17 октября по данной акции владельцам банковских карт, выпущенных банками «ВТБ», экс-«Банк-Москвы», «ВТБ24», «Почта Банк»; владельцам «Социальных карт москвича»; владельцам пенсионных удостоверений и других документов, предоставляющих право на льготы; студентам при предъявлении студенческого билета или студенческой карты ISIC – ограничено.

Регистрация приглашений-флаеров производится только при наличии свободных мест.

Билеты при их наличии можно приобрести на сайте турнира или в кассах спортивного комплекса «Олимпийский».