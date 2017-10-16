Цуренко вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Макхэйл

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В стартовом матче Цуренко в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 2 часа 11 минут. Цуренко 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 19. На счету Макхэйл 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 3 брейка. Цуренко сравняла счёт по личным встречам с Макхэйл – 1-1.

За выход в четвертьфинал Цуренко сыграет со второй ракеткой турнира — американкой Коко Вандевей.