Габашвили проиграл Бублику на старте турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Теннисист из Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче первого круга Бублик, выступающий на турнире в качестве «лаки лузера», в двух сетах обыграл россиянина Теймураза Габашвили, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут. Бублик 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Габашвили 3 эйса и 1 ошибка на подаче.

За выход в четвертьфинал Бублик сыграет со второй ракеткой турнира – испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.