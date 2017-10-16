Соболенко: играть против Марии Шараповой было что-то невероятное!

19-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко, уступившая в финале турнира в Тяньцзине россиянке Марии Шараповой, впервые в карьере вошла в топ-100 рейтинга WTA, поднявшись на 76-е место.

«Очень рада войти в топ-100 рейтинга WTA, а также стать первой ракеткой Беларуси. Буду работать ещё больше, так как не хочу останавливаться на достигнутом! Играть против Марии Шараповой было что-то невероятное! Столько эмоций от такой борьбы я давно не ощущала на корте. К сожалению, не удалось победить, хоть я и вела по ходу матча. Но я не опускаю руки, это только мотивирует меня работать дальше и бороться за свою мечту!» — приводит слова Соболенко tennis.by.