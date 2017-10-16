Саснович вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Бабош

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В стартовом матче Саснович в трёх сетах обыграла Тимю Бабош из Венгрии со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 2 часа 11 минут. Саснович 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бабош 4 эйса, 12 ошибок на подаче и 4 брейка. Саснович впервые обыграла Бабош в трёх проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Саснович сыграет с первой ракеткой турнира – француженкой Кристиной Младенович.