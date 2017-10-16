Хаддад-Майя вышла во второй круг турнира в Люксембурге, обыграв Флипкенс

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла во второй круг турнира в Люксембурге. В стартовом матче 7-я ракетка турнира, Хаддад-Майя, в двух сетах обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут. Хаддад-Майя 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Флипкенс 4 эйса и 4 ошибки на подаче.

Результаты других матчей 1-го круга

Мэдисон Бренгл (США) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:2, 6:2.

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) — Сорана Кырстя (Румыния, 4) — 7:5, 3:2, Rt