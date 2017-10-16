Макарова: я немного привыкла к проигрышам на ранних этапах домашнего турнира

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала поражение от француженки Ализе Корне в стартовом матче турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 3:6, 3:6.

«Я немного привыкла к проигрышам на ранних этапах домашнего турнира. Мне не очень-то везет здесь в одиночке, но, даже несмотря на поражение, я получила удовольствие от игры.

В этом году зрителей заметно больше, особенно для понедельника. Думала, придёт не так много людей, но ошиблась. Атмосфера было очень хорошей, меня очень поддерживали», — приводит слова Макаровой пресс-служба турнира.