Рублёв квалифицировался в Next Gen ATP Finals в Милане

Российский теннисист Андрей Рублёв стал вторым игроком, гарантировавшим себе место в турнире Next Gen ATP Finals, который состоится 7-11 ноября в Милане. Первым отобравшимся в молодёжный финал АТР-тура стал представляющий Германию Александр Зверев.

«Счастлив и очень взволнован, что буду играть в Милане. Я много работал в этом году и получил отличный результат. Очень рад, что сыграю в Милане», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

19-летний москвич совершил прорыв в июле, когда взял первый титул на турнире АТР в Умаге, стартовав в качестве «лаки лузера». Затем Рублёв дошёл до четвертьфинала US Open, где остановить его смог только Рафаэль Надаль. Самый молодой четвертьфиналист с 2001 года обыграл на Открытом чемпионате США Григора Димитрова и Давида Гоффена. Также до четвертьфинала Рублёв дошёл на недавнем турнире в Пекине, где уступил Александру Звереву. Эти достижения позволили молодому россиянину стать 35-й ракеткой мира в 19 лет.