Виттёфт вышла во второй круг турнира в Люксембурге, обыграв Лепченко

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт вышла во второй круг турнира в Люксембурге. В стартовом матче Виттёфт в трёх сетах обыграла восьмую сеяную, Варвару Лепченко из США, со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (7:1). Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Виттёфт 2 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Лепченко 10 эйсов, 5 ошибок на подаче и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Виттёфт сыграет с победительницей матча Яна Фетт (Хорватия, Q) — Евгения Родина (Россия).