Собкин: Рублёву в паре ещё есть чему поучиться

Тренер Борис Собкин прокомментировал победу российских теннисистов Евгения Донского и Андрея Кузнецова над соотечественниками Константином Кравчуком и Андреем Рублёвым в стартовом матче турнира «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде со счётом 6:4, 6:3.

«Сегодня Женя с Андреем действительно лучше играли. Несмотря на то, что Рублёв сейчас совершенно заслуженно является первой ракеткой России в одиночном разряде, в паре ему ещё есть чему поучиться. Разбирая конкретно этот матч, стоит сказать, что и Донской, и Кузнецов очень хорошо принимали и разыгрывали мячи у сетки. Так же важно, что они быстрее принимали решения», — приводит слова Собкина пресс-служба турнира.