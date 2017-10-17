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Донской: мы с Кузнецовым прилично играли в важные моменты

17 октября 2017, вторник. 02:34 Теннис

Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями от победы вместе с Андреем Кузнецовым в первом круге парной встречи «ВТБ Кубка Кремля» над Константином Кравчуком и Андреем Рублёвым (6:4, 6:3), отметив силу соперников и отличную поддержку зрителей.

Матч был очень тяжелый, соперники серьезные, мы даже проигрывали с брейком. Зато очень прилично играли в важные моменты.

Трибуны были заполнены, но мы старались смотреть на конкретные лица — искали тренеров. В любом случае после красивых розыгрышей мы слышали громкие овации, зрители поддерживали и ту, и другую сторону», — приводит комментарий спортсмена пресс-служба турнира.

Донской и Кузнецов победили Кравчука и Рублёва на «ВТБ Кубок Кремля»
Источник: Официальный сайт Кубка Кремля Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Кузнецов Андрей Рублёв Евгений Донской Константин Кравчук
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