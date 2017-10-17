Мертенс: на игру пришёл мой отец, так что я чувствовала дополнительную мотивацию

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями после победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо на старте турнира в Люксембурге со счётом 6:0, 6:2.

«Обычно я немного напряжена, когда играю не так далеко от дома, но сегодня на игру пришёл мой отец. Он посещает лишь один-два турнира в году, так что я чувствовала дополнительную мотивацию. Здорово быть так рядом с домом. Я могу легко поехать домой после игры, но решила всё же остаться в Люксембурге.

Мне очень нравится здесь. Я одержала свою первую победу в основной сетке этих соревнований, и очень этому рада. Конечно, поддержка сегодня была замечательной. На этой неделе я отдам все силы на корте», — цитирует Мертенс официальный сайт тура.