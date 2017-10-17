Селиваненко: матч Шараповой с Рыбариковой будет непростым для обеих теннисисток

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге уроженка Нягани, на минувшей неделе завоевавшая титул в Тяньцзине, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

«От Марии Шараповой мы в каждом матче ждём только одного результата – победы. Сегодняшняя встреча будет непростой для обеих теннисисток. Магдалена Рыбарикова, как и Шарапова в Китае, тоже дошла до финала в Австрии. Получается, что в воскресенье они только закончили играть. Однако Рыбарикова не смогла его выиграть. У Марии был путь длиннее, но эмоции положительные и настроение лучше. Это точно будет матч сильных соперников.



Что касается акклиматизации, то спортсмены такого уровня уже её почти не замечают. Они умеют приспосабливаться. Хотя определённый отпечаток смена поясов и длинный перелёт накладывает. Но нельзя сказать, что кто-то из девушек будет из-за этого слабее или сильнее.

Дойдёт ли Мария Шарапова до финала, пока сказать сложно. Она настоящий профессионал, который ставит перед собой одну задачу – выиграть следующий мяч. Маша молодец, она не заглядывает далеко, а выигрывает конкретный матч. Ну а мы все будем болеть за Марию и пожелаем ей удачи на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.