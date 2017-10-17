Чесноков: если Кербер не дура, то сама точно дала бы Шараповой «уайлд-кард»

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге уроженка Нягани, на минувшей неделе завоевавшая титул в Тяньцзине, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

«Мария Шарапова уже выиграла турнир в Китае, а это значит, что она окончательно вернулась. Теперь Мария может спокойно, без «уайлд-кард» принимать участие в любом турнире. Больше не будет дурацких разговоров от Младенович, или Кербер, или ещё кого-то, о том, что Шараповой нельзя участвовать в турнирах. Но если бы та же Кербер была турнирным директором, то точно бы пригласила Шарапову. Если она не дура, то точно бы дала ей «уайлд-кард». Ведь спонсоры дают деньги под конкретных игроков, а зрителям нравится Шарапова.

Что касается «ВТБ Кубок Кремля», то надо понимать, что Шарапова пролетела девять часов из Китая до Москвы. Она приземлилась в четыре утра и, наверное, устала. Поэтому сегодня будет очень сложный матч против Магдалены Рыбариковой. Наверное, это вообще будет для Марии самый сложный день на «ВТБ Кубок Кремля». Будем надеяться, что Шарапова сегодня выиграет и пройдёт дальше. Болеем за Марию», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.