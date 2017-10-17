Лапко победила Заневскую на старте «ВТБ Кубок Кремля»

Белорусская теннисистка Вера Лапко (Q) вышла во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», в двух париях обыграв представительницу Бельгии Марину Заневскую со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Вера 4 раза подала навылет и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Лапко поспорит с победительницей противостояния Кристина Плишкова (Чехия) — Дарья Гаврилова (Австралия, 6). Турнир завершится 22 октября.