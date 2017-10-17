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Чакветадзе: на Шарапову повлияет перелёт из Китая, он был сложный

17 октября 2017, вторник. 13:01 Теннис

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от выступления Марии Шараповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге уроженка Нягани, на минувшей неделе завоевавшая титул в Тяньцзине, сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

«Честно говоря, даже не знаю, что сегодня ожидать. Шарапова и Рыбарикова только прилетели, играли в финалах. Удивилась, что Рыбарикова не снялась с турнира, потому что в последнем матче во втором сете она прихрамывала. Может, ей удалось установиться. Что касается Маши, то она не успела даже потренироваться, потому отменила тренировку, ей нужно восстановить силы. Пока всё очень скомканно, потому не знаю, чего ждать. В любом случае Маша будет фаворитом, но в каком состоянии она находится – непонятно. Сейчас можно только гадать на кофейной гуще.

На Шарапову повлияет перелёт из Китая, он был сложный. Восстанавливаться после длительных перелётов нужно хотя бы два-три дня, сейчас времени нет. Но мне кажется, Маша быстрее справится со сложностями перелёта, чем Рыбарикова справится с травмой, из-за которой ещё два дня назад еле ходила», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анна Чакветадзе Мария Шарапова Кубок Кремля
Новости. Теннис
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