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14 эйсов помогли Бертенс обыграть Аллертову на турнире в Люксембурге

17 октября 2017, вторник. 13:02 Теннис

Голландка Кики Бертенс (2) вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух сетах обыграв чешку Денису Аллертову со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Кики 14 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бертенс поспорит с победительницей матча Андреа Петкович (Германия, WC) — Петра Мартич (Хорватия).

Люксембург. Женщины. Первый круг
Хитер Уотсон (Великобритания) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) — 6:2, 6:1.

Люксембург 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 11:10 МСК
Дениса
Аллертова
Кики
Бертенс
4:6 5:7
Люксембург 2017. 1-й круг
17 октября 2017 года, вторник. 11:10 МСК
Янина
Викмайер
Хитер
Уотсон
2:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кики Бертенс Хитер Уотсон Янина Викмайер
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