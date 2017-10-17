14 эйсов помогли Бертенс обыграть Аллертову на турнире в Люксембурге

Голландка Кики Бертенс (2) вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух сетах обыграв чешку Денису Аллертову со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Кики 14 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бертенс поспорит с победительницей матча Андреа Петкович (Германия, WC) — Петра Мартич (Хорватия).

Люксембург. Женщины. Первый круг

Хитер Уотсон (Великобритания) — Янина Викмайер (Бельгия, Q) — 6:2, 6:1.