Кравчук в трёх сетах проиграл Росолу в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Константин Кравчук (WC) не сумел пробиться во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», проиграв чеху Лукашу Росолу (Q) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 1 час 52 минуты. Константин 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 и 2 брейк-пойнтов. На счету Лукаша 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Росол поспорит с французом Адрианом Маннарино (3).

«ВТБ Кубок Кремля». Москва. Мужчины. Первый круг

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) — Томас Фаббьяно (Италия) — 6:3, 0:6, 6:2.